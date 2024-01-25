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Сегодня, 16:00

Первый вице-президент Союза ММА России: «Пусть Монсон приезжает к нам. Кофемашина есть, печеньками накормим»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бойца Джеффа Монсона о желании помогать организации.

«Все возможно, но одного желания мало. Мы с ним знакомы, но, если он хочет помочь, нужно приехать к нам в офис, посидеть, пообщаться. У нас сформированная команда, получили новое дыхание, консолидировались, идем дальше с большими амбициями. Пусть Монсон приезжает к нам, мы рады всех видеть. Кофемашина есть, напоим кофе, печеньками накормим. Гостей мы любим! Чем больше мы общаемся, тем лучше для развития единоборств», — сказал Терентьев «СЭ».

В январе Монсон заявил о желании помогать развитию единоборств в России.

Новым президентом Союза ММА России в середине декабря был избран Виктор Дроздов. Федор Емельяненко покинул эту должность в августе.

Джефф Монсон
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