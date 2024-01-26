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Сегодня, 17:04

Вартанян проведет поединок в марте в турнире «Наше Дело»

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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян высказался по поводу предстоящего турнира «Наше Дело» 82 и поделился планами на 2024 год.

«В ближайшее время на пресс-конференции мы объявим новый кард турнира «Наше Дело» 82. Это будет яркое событие не только в России, но и в странах СНГ. Мы изменим концепцию выхода мероприятий, это будет профессиональный формат пресс-конференций и турниров. Мы идем не за количеством, а за качеством мероприятий. И одним из главных поединков турнира 2 марта станет бой Эдуарда Вартаняна. Все другие громкие подписания и анонсы мы обозначим в ближайшее время», — приводит слова Гуляна пресс-служба организации.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.

Эдуард Вартанян
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