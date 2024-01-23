Федор Емельяненко о переговорах по бою с Тайсоном: «Согласие есть, но нужно финансирование»

Экс-чемпион Pride и Rings Федор Емельяненко рассказал в интервью Youtube-каналу Сергея Лодыги о ходе переговорах по боксерскому бою с Майком Тайсоном.

«Переговоры были, переговоры идут, — сказал Емельяненко. — Но не в рамках Bellator. Этот бой [с Тайсоном] планировалось провести в Саудовской Аравии. Прошли несколько переговоров — и с моей стороны, и со стороны Тайсона представители были. Была интрига такая... не знаю, как это назвать... он объявил, что биться со мной не будет.

С ММА я закончил. Я обещал Скотту Кокеру (президент Bellator. — Прим. «СЭ»), я обещал своей семье, и я сам чувствую, что мой организм уже не вытягивает ММА. Могу работать, но происходит обострение, а в боксе все благополучно — то есть я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки. Так что я готовлюсь — в полную силу.

Не думаю, что это будет 12-раундовый бой. Но регламент будет обсуждаться. Вроде как согласие с наших двух сторон есть, но должно быть финансирование. Сейчас все встало в финансирование. В ближайшее время, думаю, все будет. [У вас есть несколько предложений от разных площадок, чтобы сделать бой?] У меня конкретно. Не у нас, а конкретно у меня. Поэтому я надеюсь, что что-то получится. Мне было бы очень интересно выступить с легендой бокса. Хотелось бы, конечно, с Майком Тайсоном, но, может быть, будет кто-то другой».