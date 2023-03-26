Мераб Двалишвили принял вызов Кори Сэндхэгена

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) принял предложение Кори Сэндхэгена (16-4) о проведении поединка.

«Мне нравится идея проведения боя с Кори, — отметил грузин в интервью ESPN. — Сегодня он выглядел великолепно, он боец высокого уровня. Теперь, я полагаю, он займет третью строчку рейтинга. Я с радостью приму вызов, я бы хотел зачистить этот дивизион. У Кори отличный футворк, навыки джиу-джитсу, он доказал, что он высококлассный боец. Он проиграл Петру, а я выиграл у Петра, но это ничего не значит. Он очень опасный боец. Но сейчас я очень, очень голоден».

Сэндхэген одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.