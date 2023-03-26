Гаджи Автомат отреагировал на трагическую гибель тренера в Дербенте

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал, как отреагировал на гибель тренера Видади Марданова.

— Считается, что одной из причин конфликта между Видади Мардановым и Акбаром Гаджиэкперовым стал ваш выход. Как отреагировал на гибель Марданова и знал ли его лично?

— Нет, я не был знаком ни с одним, ни со вторым, — сказал Наврузов «СЭ». — Печально, конечно, что так случилось. Не должно было так случиться. Я не люблю, когда эти конфликты, драки, выяснения. Злость людей мне чуть не нравится. Сами бои — ты дерешься, тоже должен, но не хочется причинить какой-то вред человеку. Это ужасная ситуация. Надеюсь, дальше люди все возьмут пример и будут лучше языком решать свои проблемы. Не знаю, как тебе ответить на этот вопрос.

— Тебя поражает, что люди, во-первых, с тобой не были знакомы, а во-вторых, из-за такого, возможно, незначительного повода, так решают конфликты?

— Да я вообще считаю, что это не из-за нас. Самая ситуация... Мы все люди, мы должны умнеть, разговаривать и находить какие-то точки соприкосновения. Не надо друг на друга злиться. И так в мире что у нас творится...

Как сообщала пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в Telegram, конфликт в Дербенте, в ходе которого погиб тренер, чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов, произошел из-за эпатажного выхода на бой Гаджи Наврузова и Хадиса Ибрагимова.