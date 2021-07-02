Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец не видит в Марифе Пираеве опасного соперника.

«Мариф Пираев — легкий бой для меня, — сказал Хейбати «СЭ». — Он не сможет так драться со мной. У него не получится со мной бороться и зарубиться. Я ему покажу. Верите или нет, но я всем докажу, что я отвечаю за слова».

После победы Пираева над Никитой Солониным на турнире Hardcore MMA в клетку вошел Хейбати и вызвал на бой топового бойца UFC Петра Яна.