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Персидский Дагестанец: «Мариф Пираев — легкий бой для меня. Я отвечаю за слова»

19:31
Мариф Пираев. Фото Instagram
Мариф Пираев. Фото Instagram

Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец не видит в Марифе Пираеве опасного соперника.

«Мариф Пираев — легкий бой для меня, — сказал Хейбати «СЭ». — Он не сможет так драться со мной. У него не получится со мной бороться и зарубиться. Я ему покажу. Верите или нет, но я всем докажу, что я отвечаю за слова».

После победы Пираева над Никитой Солониным на турнире Hardcore MMA в клетку вошел Хейбати и вызвал на бой топового бойца UFC Петра Яна.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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