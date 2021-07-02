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Персидский Дагестанец: «Буду драться с Петром Яном 100 процентов»

19:19
Мохаммад Хейбати. Фото Instagram
Мохаммад Хейбати. Фото Instagram
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Боец ММА Мохаммад Хейбати прокомментировал вызов, брошенный экс-чемпиону UFC Петру Яну на турнире Hardcore MMA.

«Сегодня был первый турнир Hardcore MMA. Был Петр Ян, которому я решил бросить вызов, — сказал Хейбати «СЭ». — Как я и раньше говорил, в UFC я с ним буду драться 100 процентов. С Марифом Пираевым я хочу драться после боя с Чоршанбе Чоршанбиевым. Он еще ни разу не дрался с сильными. Покажу ему персидскую мощь».

На счету Хейбати, известного как Персидский Дагестанец, 3 победы и 0 поражений в профессиональной карьере. У Петра Яна — 15 побед, 2 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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