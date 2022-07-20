Пэдди Пимблетт раскритиковал бойцов, жалующихся на свою зарплату

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (18-3) сказал, что жалующиеся на маленький гонорар бойцы должны винить себя, а не руководство UFC.

«Они жалуются, что им мало платят, — приводит слова Пимблетта MMA Mania. — Но чего ты хотел, если ты скучный боец? Они никогда не скажут: «Ах, да, это моя вина» или «Да, я скучный». Кто-то не может говорить, но прекрасно проявляет себя в клетке. Но чтобы быть успешным, ты должен уметь и то, и другое».

Пимблетт подерется с Джорданом Ливиттом (10-1) 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания.