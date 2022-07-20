Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:19

Пэдди Пимблетт раскритиковал бойцов, жалующихся на свою зарплату

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (18-3) сказал, что жалующиеся на маленький гонорар бойцы должны винить себя, а не руководство UFC.

«Они жалуются, что им мало платят, — приводит слова Пимблетта MMA Mania. — Но чего ты хотел, если ты скучный боец? Они никогда не скажут: «Ах, да, это моя вина» или «Да, я скучный». Кто-то не может говорить, но прекрасно проявляет себя в клетке. Но чтобы быть успешным, ты должен уметь и то, и другое».

Пимблетт подерется с Джорданом Ливиттом (10-1) 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания.

ММА
0
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кертис Блейдс уверен, что Стипе Миочич победит Джона Джонса

Эдди Хирн: «Бивол подерется в октябре или ноябре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости