Леон Эдвардс: «Мой бой с Чимаевым срывался три или четыре раза»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) заявил, что он не против подраться с Конором Макгрегором (22-6), а также сообщил, что его поединок с Хамзатом Чимаевым (12-0) срывался несколько раз.

«У нас с Конором Макгрегором один менеджер, поэтому было бы легко договориться о нашем бое, — сказал Эдвардс в интервью talkSPORT. — Но он не проявлял желания со мной драться.

Я должен был подраться с Хамзатом три или четыре раза. Один раз я не смог провести бой из-за COVID-19, в другой раз заболел он. Он выбывал раза два или три. После Усмана я готов подраться с любым».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-2) на UFC 278. Британский боец нанес хайкик на последней минуте боя, отправив Усмана в нокаут. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.