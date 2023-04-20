Чейл Соннен: «Павлович будет драться за титул, если победит Кертиса Блейдса»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что третий номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) в случае победы над Кертисом Блейдсом (17-3) гарантирует себе бой за титул.

«Если он успешно выступит против Кертиса Блейдса, то станет претендентом номер один. В дивизионе нет и пяти бойцов, которые претендуют на титул. Павлович дерется в дивизионе, где самый популярный парень — это Тай Туиваса, а самый опасный — Том Аспиналл, который до сих пор травмирован», — сказал Соннен в Beyond The Fight.

Павлович подерется с Блейдсом 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.