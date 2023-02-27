Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 223.

Как сообщает пресс-служба UFC, в главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между россиянином Сергеем Павловичем и американцем Кертисом Блейдсом.

Сергей Павлович и Кертис Блейдс. UFC

Ранее информировалось, что победитель этого поединка, возможно, получит право подраться за пояс чемпиона.

Павлович в прошлом бою на UFC on ESPN 42 в Орландо победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут.

Блейдс идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.