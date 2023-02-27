Бой Дацика и Мондрагона возглавит турнир Ural FC 2

В главном бою турнира Ural FC 2 выступит российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, которому будет противостоять представитель Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос, сообщила пресс-служба Ural Fighting Championship.

Их поединок в тяжелом весе пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

В главном карде турнира россиянин Алибег Расулов в поединке по правилам ММА в полусреднем весе встретится с Эдилом Эсенгуловым из Кыргызстана. Также тяжеловес Шамиль Абасов проведет поединок по правилам К-1 в ММА-перчатках против Алексея Голуба. Рамис Терегулов встретится с Муродбеком Азимовым из Узбекистана. Этот поединок в тяжелом весе пройдет по правилам ММА.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран.

Турнир Ural FC 2 пройдет 25 марта в Самаре на арене СКК «Дворец Спорта имени В. Высоцкого».