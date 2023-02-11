Павел Шульский сделал прогноз на бой Романкевича с Кавалари

Мастер спорта по боксу Павел Шульский сделал прогноз перед боем белорусского спортсмена Петра Романкевича с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари.

«Надеюсь, Романкевич сейчас поработал хорошо на ударную мощь. Думаю, он просто заставит Кавалари и просто разберет его. Но Кавалари сейчас сделал очень большое продвижение в физухе своей. По его боям видно, что он технику поднял. Он летит, бьет мощно. Если попадет по Петру, то, возможно, Петр не сможет продолжить бой. Но надеюсь, что Петр будет с дистанции расстреливать его, не даст Кавалари инициативу», — сказал Шульский РЕН ТВ.

Напомним, 17 февраля РЕН ТВ в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. Тем же вечером зрители увидят на экранах звезду поп-ММА Артема Тарасова, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна — чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.