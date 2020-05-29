Патрисио Фрейре намерен стать чемпионом Bellator сразу в трех дивизионах

Чемпион двух весовых категорий Bellator Патрисио Фрейре планирует замахнуться на абсолютный рекорд для смешанных единоборств и стать обладателем титулов сразу в трех дивизионах одновременно.

— Я хочу стать чемпионом одновременно в трех весовых категориях. Я просил Bellator не только о том, чтобы защитить свой титул в декабре, но и побиться за вакантный пояс в легчайшем весе, — цитирует Фрейре MMA Junkie. — В той ситуации, в которой мы находимся сейчас, я планирую защитить титул в легком весе в конце года. Потом мне нужен бой за вакантный титул в легчайшем дивизионе. А дальше они могли бы начать развивать эти категории в каких-либо других направлениях.

За свою карьеру 32-летний бразилец одержал 30 побед и потерпел 4 поражения.