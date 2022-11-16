Патрики Фрейре: «У русских фанатов нет личной жизни. Они пьют водку»

Фрейре признался, что он получает много агрессивных сообщений от фанатов Усмана Нурмагомедова

Чемпион легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10) признался, что он получает много агрессивных сообщений от фанатов Усмана Нурмагомедова (15-0). Фрейре считает, что они агрессивны, потому что у них нет личной жизни и они постоянно пьют водку.

«Как я реагирую на сообщения фанатов Усмана? Я думаю, что у русских фанатов нет личной жизни. Возможно, это из-за холода. Они пьют водку и тратят большую часть своего времени на отправку мне сообщений», — сказал бразилец в интервью SHAK MMA.

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.