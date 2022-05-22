Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:50

Оверим в октябре проведет поединок с Бадром Хари

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Голландский экс-боец UFC Алистар Оверим проведет поединок в рамках турнира кикбоксинговой организации Glory: Collision 4 против соотечественника Бадра Хари, сообщает Beyond Kickboxing.

Бой должен пройти в октябре. Ранее Хари и Оверим уже встречались по одному разу в 2008 и 2009 годах. Каждый победил по одному разу нокаутом в первом раунде.

В июне 2021 года 42-летний Оверим подписал контракт с промоушеном Glory Kickboxing. Оверим был уволен из UFC после поражения от Александра Волкова нокаутом во втором раунде на UFC Fight Night 184 в феврале 2021-го.

Алистар Оверим
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перейра раздельным решением судей победил Понциниббио в со-главном поединке UFC Vegas 55

Бывший чемпион UFC Дос Сантос рассказал, как убил гитарой ядовитую змею, напавшую на него во Флориде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости