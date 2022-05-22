Оверим в октябре проведет поединок с Бадром Хари

Голландский экс-боец UFC Алистар Оверим проведет поединок в рамках турнира кикбоксинговой организации Glory: Collision 4 против соотечественника Бадра Хари, сообщает Beyond Kickboxing.

Бой должен пройти в октябре. Ранее Хари и Оверим уже встречались по одному разу в 2008 и 2009 годах. Каждый победил по одному разу нокаутом в первом раунде.

В июне 2021 года 42-летний Оверим подписал контракт с промоушеном Glory Kickboxing. Оверим был уволен из UFC после поражения от Александра Волкова нокаутом во втором раунде на UFC Fight Night 184 в феврале 2021-го.