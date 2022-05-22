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Сегодня, 05:00

Бывший чемпион UFC Дос Сантос рассказал, как убил гитарой ядовитую змею, напавшую на него во Флориде

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джуниор Дос Сантос.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» рассказал, как отбился гитарой от ядовитой змеи, напавшей на него во дворе его дома.

— Вы жили в Бразилии, где много опасных пауков, змей. Хоть раз попадали в опасную ситуацию с ними?

— Не особо. В детстве я даже играл со змеями (смеется). Там, где мы жили, их было полно, мы постоянно видели их. Но я хочу сказать тебе, дружище, что здесь, во Флориде, куча пауков, змей, всюду аллигаторы. Мы живем неподалеку от болотного заповедника Эверглейдс и там столько всего... Как-то мне пришлось убить змею, она приползла к нам на задний двор. Я сидел у бассейна, играл на гитаре, и она начала приближаться ко мне! Поползла прямо на меня! Мне пришлось сражаться с ней с помощью гитары, я ударил ее, она прыгнула в бассейн... Конечно, пришлось убить ее. Это была ядовитая змея, я был в шоке. Флорида — дикое место (смеется).

21 мая Дос Сантос проиграл Йоргану де Кастро техническим нокаутом (травма плеча) на турнире Eagle FC 47 в Майами.

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/dzhunior-dos-santos-intervyu-s-legendoy-mma-o-boyah-s-velaskezom-miochichem-kro-kopom-o-eagle-fc-habibe-1929269/
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