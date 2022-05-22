Бывший чемпион UFC Дос Сантос рассказал, как убил гитарой ядовитую змею, напавшую на него во Флориде

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» рассказал, как отбился гитарой от ядовитой змеи, напавшей на него во дворе его дома.

— Вы жили в Бразилии, где много опасных пауков, змей. Хоть раз попадали в опасную ситуацию с ними?

— Не особо. В детстве я даже играл со змеями (смеется). Там, где мы жили, их было полно, мы постоянно видели их. Но я хочу сказать тебе, дружище, что здесь, во Флориде, куча пауков, змей, всюду аллигаторы. Мы живем неподалеку от болотного заповедника Эверглейдс и там столько всего... Как-то мне пришлось убить змею, она приползла к нам на задний двор. Я сидел у бассейна, играл на гитаре, и она начала приближаться ко мне! Поползла прямо на меня! Мне пришлось сражаться с ней с помощью гитары, я ударил ее, она прыгнула в бассейн... Конечно, пришлось убить ее. Это была ядовитая змея, я был в шоке. Флорида — дикое место (смеется).