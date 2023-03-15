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Оверим дисквалифицирован на 1 год. Его победа над Хари отменена из-за допинга

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алистар Оверим.
Фото Global Look Press

Голландский боец Алистар Оверим дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Fighting. Его победа над Бадром Хари на GLORY Collision 4 отменена.

Помимо дисквалификации, Оверим был исключен из рейтинга GLORY, и ему было предложено вернуть процент от своего выигрыша за бой.

Ранее стало известно, что Оверим получил положительный результат на запрещенное вещество, хотя подробностей о том, что именно было обнаружено в его организме, не сообщалось.

Оверим вернулся в кикбоксинг в 2022 году после того, как его карьера в UFC подошла к концу после десятилетнего участия в промоушене.

Алистар Оверим
ММА
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