Оверим дисквалифицирован на 1 год. Его победа над Хари отменена из-за допинга

Голландский боец Алистар Оверим дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Fighting. Его победа над Бадром Хари на GLORY Collision 4 отменена.

Помимо дисквалификации, Оверим был исключен из рейтинга GLORY, и ему было предложено вернуть процент от своего выигрыша за бой.

Ранее стало известно, что Оверим получил положительный результат на запрещенное вещество, хотя подробностей о том, что именно было обнаружено в его организме, не сообщалось.

Оверим вернулся в кикбоксинг в 2022 году после того, как его карьера в UFC подошла к концу после десятилетнего участия в промоушене.