Махачев: «Что нужно знать обо мне? Хороший парень, который не курит и не пьет»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что нужно знать людям о нем.

«Что нужно знать обо мне? Хороший парень, который не курит и не пьет. Парень, который не занимается плохими вещами, всегда слушается тренера, родителей, родных. Парень, который всегда хорошо относится к людям, а не просто как чемпион или хороший боец», — сказал Махачев в интервью WEIGHING IN.

В последнем поединке, который состоялся в феврале на UFC 284 в Австралии, Махачев единогласным решением судьей победил Алекса Волкановски.

Всего на счету Махачева 24 победы и 1 поражение.