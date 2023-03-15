Волкановски прокомментировал выход Джона Джонса на первое место в рейтинге pound-for-pound

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) не переживает из-за того, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) занял первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории в UFC.

«Джонс провел лишь один бой [за три года], но то, что он показал, говорит о том, что он один из лучших. Очевидно, что многие люди скажут: «Эй, посмотрите, что сделал Волк за последние три года!» Но здесь стоит учитывать и то, чего добился Джон Джонс. Он один из величайших бойцов всех времен. Что я могу с этим сделать?»

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.