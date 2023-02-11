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Сегодня, 20:00

Отец Ислама Махачева рассказал о тренировках сына

Виталий Косик
Корреспондент
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Рамазан Махачев, отец чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, рассказал о том, как его сын готовился к бою против Алекса Волкановски.

«Никаких сомнений, что Ислам выиграет. Потому что и подготовка, и как он работает, как он трудится — можно уже исходить из этого. Нет у него свободного времени. Между боями никакой особо разницы не было, три-четыре месяца. С первого дня на тренировки ходит. Два дня на отдых у него нет уже. От начала до конца смотрю все бои. И полное турне. Бывает пять-десять друзей все равно обязательно будут, ждем, чай пьем, ходим, смотрим. У нас для этого здесь внизу отдельное помещение есть. Ни разу не ездил, честно говоря, даже когда у него в Ингушетии бой был. Не хочу, чтобы он делал что-то, чтобы мне угодить. Дополнительного его напряга не хочу». — приводит слова Махачева-старшего РЕН ТВ.

Бой пройдет на турнире UFC 284 12 февраля в Перте (Австралия). Поединок Махачев — Волкановски станет главным событием вечера.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1074921-otets-islama-makhacheva-rasskazal-o-trenirovkakh-syna
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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