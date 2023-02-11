Яир Родригес назвал Махачева фаворитом в бою против Волкановски
Боец UFC Яир Родригес заявил, что российский боец Ислам Махачев является фаворитом в бою против австралийца Александра Волкановски.
Бой Махачев — Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на турнире UFC 284.
«Александру будет очень трудно. Я встречался здесь, в Австралии, с Исламом, он очень большой. Махачев похож на стену, которую сдвинуть просто невозможно, он фаворит в этом поединке. Думаю, что у Волкановски мало шансов», — сказал Родригес ТАСС.
На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение, которое он потерпел в 2015 году. 34-летний Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе, на его счету 25 побед и 1 поражение.
Источник: https://tass.ru/sport/17028691
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