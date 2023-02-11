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Сегодня, 21:47

Яир Родригес назвал Махачева фаворитом в бою против Волкановски

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец UFC Яир Родригес заявил, что российский боец Ислам Махачев является фаворитом в бою против австралийца Александра Волкановски.

Бой Махачев — Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на турнире UFC 284.

«Александру будет очень трудно. Я встречался здесь, в Австралии, с Исламом, он очень большой. Махачев похож на стену, которую сдвинуть просто невозможно, он фаворит в этом поединке. Думаю, что у Волкановски мало шансов», — сказал Родригес ТАСС.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение, которое он потерпел в 2015 году. 34-летний Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе, на его счету 25 побед и 1 поражение.

Источник: https://tass.ru/sport/17028691
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Яир Родригес
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