Яир Родригес назвал Махачева фаворитом в бою против Волкановски

Боец UFC Яир Родригес заявил, что российский боец Ислам Махачев является фаворитом в бою против австралийца Александра Волкановски.

Бой Махачев — Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на турнире UFC 284.

«Александру будет очень трудно. Я встречался здесь, в Австралии, с Исламом, он очень большой. Махачев похож на стену, которую сдвинуть просто невозможно, он фаворит в этом поединке. Думаю, что у Волкановски мало шансов», — сказал Родригес ТАСС.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение, которое он потерпел в 2015 году. 34-летний Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе, на его счету 25 побед и 1 поражение.