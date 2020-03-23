Отец Хабиба не исключил проведения боя с Фергюсоном в России

Бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в России, считает отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.

— А почему нет, если при закрытых дверях? У нас есть города, где можно провести такой бой, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью «СЭ». — Почему называю Россию? Много кто готов принять этот бой. Промоутер по боксу (Владимир Хрюнов. — Прим. «СЭ»), например. И, конечно, в России пока меньше всего людей болеют коронавирусом — среди больших держав.

— У нас тоже нельзя проводить (мероприятия) с большим количеством людей. Так что большой зал не нужен. Я даже предложил, чтобы было по одному секунданту. Если разрешат по два, то буду я и Хавьер (Мендес, американский тренер Хабиба. — Прим. «СЭ»). Хабиб для него уже как сын, — отметил отец чемпиона UFC.

При этом Нурмагомедов-старший пояснил, что для проведения шоу в России нужно, чтобы американские участники UFC 249 — в том числе Фергюсон — получили российские визы.

Шоу UFC 249 запланировано на 18 апреля. Место турнира еще не определено. (Илья Андреев)