Отец Хабиба: «Если с Фергюсоном будет размен, то американец упадет»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» высказался насчет опасности американца Тони Фергюсона в стойке.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Тони бьет локтями и коленями словно бритвой режет. Как с этим быть?

— Фергюсон не опаснее Хабиба в стойке. Думаю, Тони раньше упадет, если они пойдут в размен.

— Перед боем с Порье вы дали прогноз — сказали, что Дастин не доживет до четвертого раунда.

— Да, я оказался прав.

— До какого раунда доживет Фергюсон?

— Здесь скажу вам так: бой может продлиться раунд-полтора, а может продлиться и до самого конца. Раскрывать наш замысел не имеет смысла. Но, конечно, постараемся закончить бой до 6-7-й минуты.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения. Оба бойца идут на сериях из 12 выигрышей подряд. (Илья Андреев)