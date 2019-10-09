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«Острые козырьки». Александр Емельяненко в образе британского бандита

10:45
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Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о подарке одного из своих фанатов.

— Острые козырьки!!! Кто-то сделал и прислал мне! — написал Емельяненко в своем Instagram. На фото боец изображен в образе бандита из британского сериала «Острые козырьки».

Ранее Емельяненко в ходе встречи с Михаилом Кокляевым бросил в него кепку, стронгмен получил рассчение.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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