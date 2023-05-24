Шавкат Рахмонов хочет провести бой с Келвином Гастелумом

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) попросил руководство лиги организовать ему бой с Келвином Гастелумом (18-8), который в апреле заявил, что спускается со среднего веса в полусредний.

«Дана Уайт, Шон Шелби, могу ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?» — написал Рахмонов в Twitter, отвечая на заявление Гастелума о переходе в полусредний дивизион.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.