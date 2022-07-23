Основатель АСА: «Бой Багова и Магомедова явно был договорным»

Основатель АСА Майрбек Хасиев уверен, что четвертьфинал Гран-при АСА в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым был договорным. Бойцы исключительно пассивно вели поединок, в результате чего перед началом пятого раунда Хасиев зашел в клетку и остановил бой. Багов и Магомедов были дисквалифицированы.

«Мы сегодня увидели явно бой, который... Ну, уж я 100 процентов уверен: договоренный бой между его участниками. Такие вещи нельзя делать. И однозначно у нас такое не пройдет, — сказал Хасиев на пресс-конференции после турнира АСА 141. — Уж точно они в Гран-при участвовать не будут. А будут ли они дальше участвовать в лиге — это мы уже решим. Это наше право. Наша прерогатива. Договор был заключен с нами, мы его не нарушали».

«У меня давно так сильно пульс не поднимался. Когда я сидел наверху, смотрел этот бой, так подумал: первый раунд — это, наверное, престрелка, второй раунд — чего-то они тянут, а когда третий пошел — было явно, что это какая-то договоренность», — отметил руководитель АСА.

Также Хасиев допустил, что Багов и Магомедов так вели бой или из-за дружбы, или по религиозным мотивам. «Здесь возможны несколько вариантов, — сказал он. — Первый — договорной [бой]. Второй — то, что ребята друг друга близко знают, общаются. Последний — религиозный момент. Если исламский момент, то тогда давайте, ребята... джахилия (в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующей принятию ислама. — Прим.). Получается, джахиль. Мы так говорим об этом. Какого черта вы вообще тогда занимаетесь мордобитием? Не бывает, что чуть-чуть нагадил. Воняет одинаково! Нельзя такие вещи делать. Или «нет», или «да». Поэтому, ребята, если вы отталкиваетесь именно от исламского какого-то момента, тогда, будьте добры, уйдите из этого спорта. Второй момент — дружеские отношения. Свои дружеские отношения показывайте или до октагона, или после октагона. Если вы вышли в октагон, то, первое, обманываете тех, кто пришел на это посмотреть, второе — обманываете лишу, третье — я это воспринимаю как небольшое лицемерие. Это нехорошо. Договорняк — это вообще ни в какие рамки не лезет. Нельзя так поступать».