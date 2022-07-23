Основатель ACA Хасиев остановил бой между Баговым и Магомедовым из-за пассивного поединка

Основатель российской лиги ACA Майрбек Хасиев остановил бой 1/4 финала Гран-при ACA в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Он зашел в клетку и обратился к фанатам, так как был недоволен ходом поединка.

«Уважаемые друзья! Лига АСА — это не детский сад, это серьезная лига. Лига АСА на сегодяшний день — кто бы что ни болтал — это вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чем-то. А теперь мы вам показываем — какая мы лига. Все, дисквалификация! Нервов уже не хватает. Это что такое?! Вы чего здесь, нас за пацанов держите что ли?! Все свободны, все. Ахмат — сила, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» — сказал Хасиев в микрофон.

Таким образом, бой Багова и Магомедова признан несостоявшимся.