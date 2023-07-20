Оскар Де Ла Хойя рассказал, как были сделаны его фотографии в женском белье: «Это были очень сложные времена»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя рассказал, что употреблял запрещенные вещества и не помнил, как позировал в женском белье. Впоследствии снимки быстро распространились в газетах и изрядно подпортили репутацию боксера.

«Мы нашли ту девушку из Нью-Йорка, которая слила эти фотографии, — сказал Де Ла Хойя Ариэлю Хельвани в выпуске программы «The MMA Hour». — Я не буду вдаваться в подробности, но мы нашли ее где-то в Коста-Рике, где она пряталась, и она сказала правду. Именно так все и было. Мои люди нашли ее где-то, что просто невероятно, потому что она буквально пряталась.

Это та женщина, которая сделала фотографии. Судя по всему, там было около трех девушек. Не помню. Я был загружен [наркотиками]. Я просто не могу вспомнить. Я был под кайфом. Я пил то и это. Не могу вспомнить.

Я находился на пике своей карьеры, и мы с командой думаем: «Черт возьми, как же нам сделать так, чтобы эти фотографии исчезли?». Ну, давайте наймем этого эксперта... Я не знаю, кем он был. Он просматривал все, пиксель за пикселем, и мы убедили его при помощи денег сказать, что это фальшивые фотографии. И весь мир поверил, что это фотошоп. И мы были счастливы. И знаете, что случилось?

Я в то время был женат. Моя жена злится на меня. Я ей надоел, потому что я изменяю ей налево и направо. Она убеждает меня выступить по национальному телевидению и рассказать правду. Так все и произошло. Она хотела, чтобы я выглядел дураком. Она хотела отомстить мне, и я это сделал.

Есть определенное чувство, которое испытываешь, когда говоришь правду. Но невероятно то, что в то время я был настолько большой фигурой. Популярным, зарабатывающим деньги. Думаю, из-за этого я продал больше платных трансляций, что было просто безумием. Вы можете представить себе все те чувства, которые я испытывал. Чувство вины и все такое. Это были очень сложные времена для меня".