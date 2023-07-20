Борисов заявил, что Оливейре будет сложно противостоять дагестанской школе борьбы Махачева

Чемпион АСА в легчайшем дивизионе Олег Борисов рассказал, кого считает фаворитом в реванше в легком дивизионе UFC между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Пока я вижу фаворитом Махачева, и с этим, думаю, согласятся все. Оливейра — боец яркий и способен удивлять, что он не раз доказывал на протяжении своей карьеры, поэтому недооценки его со стороны Ислама быть не должно. Интересно будет посмотреть, какие коррективы внес бразилец после первого боя, но дагестанской школе борьбы ему будет в любом случае противостоять тяжело. Оливейра — тоже опытный борец, но его сильная сторона джиу-джитсу, а такой борец, как Ислам, для него стилистически неудобен. Также как Хабиб перемалывал всех оппонентов, сейчас то же самое делает Махачев. Потому его победа будет ожидаемым исходом», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Реванш Махачева и Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В 2022 году россиянин победил бразильца на UFC 280 сабмишном во втором раунде.

Всего на счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.