Оскар Де Ла Хойя раскрыл гонорар Райана Гарсии за бой с Джервонта Дэвисом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя заявил, что бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заработал больше 30 миллионов долларов за бой с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0).

«Просто выполняй условия контракта, и все. У тебя есть обязательства. Я хочу, чтобы ты дрался, я хочу, чтобы ты стал легендой. Думаете, я хотел, чтобы он дрался с «Танком» Дэвисом с оговоркой про регидратацию? Нет, черт возьми. Я забочусь о нем, но у него есть люди, которые шепчут ему на ухо: «Оскар — плохой. Пойди к другому промоутеру, который будет заботиться о тебе больше. Ты заработаешь больше денег».

Райан только что заработал 30 с лишним миллионов долларов [за бой с Дэвисом]. Я не делаю ничего плохого. Я пытаюсь создать легенду. Кто лучше меня сможет направить твою карьеру, сделать из тебя боксера-суперзвезду, которого люди будут уважать?" — сказал Де Ла Хойя Ариэлю Хельвани в выпуске программы The MMA Hour.

Вскоре Гарсия в Twitter подтвердил, что заработал 30 миллионов долларов за бой с Дэвисом.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.