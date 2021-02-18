Орловский рассказал о примирении с Петром Яном: «Он вообще не трус»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал «СЭ» о том, как помирился с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. Летом прошлого года между ними возник конфликт в медиа-пространстве. Этой зимой Ян приехал во Флориду — тренироваться в зал American Top Team, куда ходит Орловский. Там они встретились.

— Отдам должное, Ян вообще не трус, — сказал Орловский. — Он приехал в зал со своим спарринг-партнером, я подождал его, позвал на пару слов. Он рюкзак снял, кулаки сжал, готов был, молодец. Поговорили, все нормально, теперь здороваемся.

— Что вы ему сказали?

— Ну какая разница. Поговорили, все нормально. Мы же не глупые люди, нашли какой-то компромисс. То, что крепкое рукопожатие или нет, — уже не помню. А как дерется и дает бой всем — молодец.

(Никита Горшенин)