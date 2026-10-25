Петр Ян сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по количеству побед в UFC

Российский боец Петр Ян одержал 13-ю победу в UFC и сравнялся по этому показателю с бывшим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

Ян достиг этой отметки после победы над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Россиянин выиграл единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

13 побед в UFC также имеет российский боец Магомед Анкалаев.

Всего на счету Яна 21 победа и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин выиграл пять последних боев подряд.

В главном бою турнира Александр Волкановски нокаутировал Мовсара Евлоева в поединке за чемпионский пояс UFC в полулегком весе.

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