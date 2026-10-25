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Ислам Махачев поздравил Петра Яна и поддержал Мовсара Евлоева после турнира UFC 333

Махачев поздравил Яна и поддержал Евлоева после турнира UFC 333

Павел Лопатко

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал выступление своих соотечественников Петра Яна и Мовсара Евлоева на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чемпион», — написал Махачев, опубликовав фотографию Яна после победы над грузином Мерабом Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Настоящий мужчина. Хороший брат для всех, кто его окружает. Это лучше, чем любые пояса», — так обратился Махачев к Евлоеву, который проиграл австралийцу Александру Волкановски техническим нокаутом во втором раунде в поединке за титул чемпиона полулегкой весовой категории.

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Ислам Махачев
Мовсар Евлоев
Петр Ян
UFC 333
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