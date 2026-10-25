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Волков поднялся на четвертое место в истории тяжелого веса UFC по победам

Дмитрий Сомов

Российский боец Александр Волков одержал 15-ю победу в UFC, взяв верх над Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. По количеству побед в тяжелом весе он сравнялся с Джуниором дос Сантосом и Кертисом Блейдсом.

Волков победил соотечественника единогласным решением судей — 29:28, 30:27, 30:27. Поединок состоялся 24 октября, в день 38-летия россиянина. Волков уверенно использовал преимущество в дистанции, работал джебами и ударами по ногам, а в концовке третьего раунда пытался провести удушающий прием со спины.

До боя с Куниевым у Волкова было 14 побед в тяжелом дивизионе. На следующей строчке находились дос Сантос и Блейдс — по 15. Теперь российский тяжеловес разделяет с ними четвертую позицию в историческом списке. Больше побед в тяжелом весе UFC имеют только Андрей Орловский (23), Деррик Льюис (20) и Фрэнк Мир (16).

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333

После турнира общий рекорд Волкова в ММА составляет 41 победу при 11 поражениях (в UFC — 15-5). Для россиянина успех стал третьим подряд в UFC и седьмым в восьми последних выступлениях.

После победы Волков вновь обратился к руководству промоушена с вопросом о чемпионском бое. Несмотря на длительное пребывание среди ведущих тяжеловесов, за титул UFC он еще не сражался.

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Александр Волков (единоборства)
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