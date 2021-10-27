Экс-чемпион UFC Орловский предсказал исход боя Петр Ян — Кори Сандхаген
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский считает россиянина Петра Яна фаворитом в бою с американцем Кори Сандхагеном.
«Кори Сандхаген — сильный боец, но больше шансов у Петра Яна, — сказал Орловский представителям СМИ, включая «СЭ». — Они оба являются волевыми бойцами, и если все в первом раунде не закончится, то я думаю, что решение будут определять судьи».
«Все-таки я думаю, что все решится в первом раунде», — заключил он.
Ян и Сандхаген сразятся в со-главном событии турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.
На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сандхагена 14 побед и 3 поражения.
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