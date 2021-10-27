Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский считает россиянина Петра Яна фаворитом в бою с американцем Кори Сандхагеном.

«Кори Сандхаген — сильный боец, но больше шансов у Петра Яна, — сказал Орловский представителям СМИ, включая «СЭ». — Они оба являются волевыми бойцами, и если все в первом раунде не закончится, то я думаю, что решение будут определять судьи».

«Все-таки я думаю, что все решится в первом раунде», — заключил он.

Ян и Сандхаген сразятся в со-главном событии турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сандхагена 14 побед и 3 поражения.