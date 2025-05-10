Бокс/ММА
10 мая, 12:58

Менеджер Емельяненко заявил, что боец не думает возобновлять карьеру

Камила Абдурахманова
корреспондент

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко на данный момент не планирует возвращаться в спорт.

«Речи о возобновлении карьеры нет. Есть мысли по участию Александра в шоу. Но спортивная карьера сейчас совершенно не актуальна», — сказал представитель бойца ТАСС.

В карьере Емельяненко 39 боев: 29 побед, 9 поражений и одна ничья. 7 марта 43-летний спортсмен заявил, что ему потребуется примерно 10 месяцев на восстановление после травмы.

Из-за проблем с позвоночником Емельяненко пришлось сделать операцию, поскольку у него отказали ноги. Сейчас он проходит реабилитацию в Ингушетии.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
