"Она была замечательным тренером и очень чутким человеком". Мать воспитанниц Гисмеевой - о погибшей спортсменке

В Крыму погибла вице-чемпионка мира по кибоксингу Элина Гисмеева. Мать двух девочек, которые тренировались у спортсменки, сказала, что ее смерть стала очень большой потерей.

- Это огромная потеря не только для ее семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву, - цитирует женщину телеканал "360". - Она была замечательным тренером и очень чутким человеком. Дети ее обожали, бежали на тренировки с радостью и интересом. Именно она научила моих девочек никогда не сдаваться.

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Кикбоксерши Элина Гисмеева и Фатима Жагупова находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Несмотря на шторм, они купались в море и утонули. Их последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.