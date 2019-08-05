"Она была замечательным тренером и очень чутким человеком". Мать воспитанниц Гисмеевой - о погибшей спортсменке

В Крыму погибла вице-чемпионка мира по кибоксингу Элина Гисмеева. Мать двух девочек, которые тренировались у спортсменки, сказала, что ее смерть стала очень большой потерей.
- Это огромная потеря не только для ее семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву, - цитирует женщину телеканал "360". - Она была замечательным тренером и очень чутким человеком. Дети ее обожали, бежали на тренировки с радостью и интересом. Именно она научила моих девочек никогда не сдаваться.
Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Кикбоксерши Элина Гисмеева и Фатима Жагупова находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Несмотря на шторм, они купались в море и утонули. Их последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.
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https://360tv.ru/news/obschestvo/pogibshaja-v-krymu-vitse-chempionka-po-kikboksingu-gotovilas-k-chempionatu-mira/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=-eksklyuziv-360po-slovam-kollegi-uton&utm_content=31605201