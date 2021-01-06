«Он сломал его волю и забрал душу». Менеджер Нурмагомедова вспомнил бой Хабиба с Конором
13:35
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз вспомнил бой россиянина с Конором Макгрегором. Поединок проходил в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца в четвертом раунде.
«Хабиб выбил все дерьмо из Конора. Он делал с ним, все что захотел, сломал его волю и забрал душу.
Нас не волновал Макгрегор, но я не говорю, что он плохой боец. Я просто считаю, что он сучка", — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.
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