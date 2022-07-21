Шон О'Мэлли о бое с Яном: «До сих пор не могу в это поверить»

О'Мэлли заявил, что до сих пор не может поверить в утверждение его поединка с Петром Яном

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) сообщил, что он взволнован и как никогда мотивирован после того, как узнал, что ему назначили бой против бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3).

«Я дерусь с Яном 22 октября в Абу-Даби. Я так взволнован, что до сих пор не могу в это поверить, — сказал О'Мэлли в интервью ESPN. — Я уверен, что сейчас Петр — претендент номер один. В первом бою с Алджо он победил. Он победил Альдо, и это было одно из моих любимых выступлений Питера, поэтому выйти в октагон против него — это просто захватывающе, это мотивирует меня.

В данный момент это самый громкий бой в легчайшем дивизионе. Я впервые за свою карьеру буду андердогом. Говорят, что Петр — мастер спорта по боксу, и я в предвкушении, чтобы выйти против боксера высочайшего уровня. Это будет очень интересный бой. Я искренне верю, что в борьбе я лучше Питера. Если я выключу ему свет, то это будет просто безумие. Петр — лучший боец, с кем я когда-либо дрался».

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).