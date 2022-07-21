Актер Демин назвал фаворита поединка между Дациком и Монсоном

Актер Владислав Демин назвал Вячеслава Дацика фаворитом поединка против Джеффа Монсона.

«Сочетание отличное. Это уравнивает шансы. Если бы поединок проходил по правилам бокса или кикбоксинга, то это было было бы в плюс Дацику. А так как бой пройдет по правилам ММА, у Монсона появляется шанс. Но я все-таки сомневаюсь, что Монсон выиграет», — приводит РЕН ТВ слова Демина.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.