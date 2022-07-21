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Сегодня, 11:13

Актер Демин назвал фаворита поединка между Дациком и Монсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Актер Владислав Демин назвал Вячеслава Дацика фаворитом поединка против Джеффа Монсона.

«Сочетание отличное. Это уравнивает шансы. Если бы поединок проходил по правилам бокса или кикбоксинга, то это было было бы в плюс Дацику. А так как бой пройдет по правилам ММА, у Монсона появляется шанс. Но я все-таки сомневаюсь, что Монсон выиграет», — приводит РЕН ТВ слова Демина.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1002806-demin-nazval-datsika-favoritom-v-boiu-s-monsonom
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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