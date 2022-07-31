Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:17

О'Мэлли — о пути Махачева к бою за титул: «Вы не должны так сильно злиться на меня из-за того, что я дерусь с Петром»

О'Мэлли рассказал, что думает о пути Махачева к бою за титул
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли прокомментировал путь россиянина Ислама Махачева к бою за вакантный титул UFC в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры.

«Вы не должны так сильно злиться на меня из-за того, что я дерусь с Петром [Яном], если этот пацан (Махачев) дерется с Чарльзом после этих побед [над Дэном Хукером и Бобби Грином]. Да, Дэн Хукер — это большая победа, а победа над Бобби Грином — 50/50», — сказал О'Мэлли в последнем эпизоде BROMALLEY.

Махачев подерется с Оливейрой в главном событии турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. В рамках этого же турнира О'Мэлли встретится с россиянином Петром Яном.

Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реакция Морено, когда он узнал, что получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Видео

Аманда Нуньес ответила на обвинения Шевченко в краже стиля
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости