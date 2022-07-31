О'Мэлли рассказал, что думает о пути Махачева к бою за титул

Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли прокомментировал путь россиянина Ислама Махачева к бою за вакантный титул UFC в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры.

«Вы не должны так сильно злиться на меня из-за того, что я дерусь с Петром [Яном], если этот пацан (Махачев) дерется с Чарльзом после этих побед [над Дэном Хукером и Бобби Грином]. Да, Дэн Хукер — это большая победа, а победа над Бобби Грином — 50/50», — сказал О'Мэлли в последнем эпизоде BROMALLEY.

Махачев подерется с Оливейрой в главном событии турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. В рамках этого же турнира О'Мэлли встретится с россиянином Петром Яном.