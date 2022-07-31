Аманда Нуньес ответила на обвинения Шевченко в краже стиля

Двойная чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе среди женщин Аманда Нуньес (22-5) заявила, что готова провести третий бой против чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко (22-3).

На пресс-конференции после UFC 277 Нуньес также не согласилась с Шевченко в том, что она якобы украла ее стиль в стойке.

— Дане Уайту понравилось идея организовать третий бой между вами с Валентиной. Что ты думаешь?

— Хорошая идея. Она тоже чемпионка, было бы здорово.

— Не знаю, видела ли ты, что она написала в Twitter, но она считает, что ты украла ее стиль в стойке.

— Это забавно (смеется). Ей нужно было что-то написать, чтобы выделиться. Сейчас она как чемпионка... она проиграла последний бой. Я правда считаю, что если бы Тайла не получила урон от удара головой, то этот бой сложился бы совсем иначе.

Нуньес в реванше с Джулианной Пеньей (11-5) победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе.