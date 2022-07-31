Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:13

Реакция Морено, когда он узнал, что получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Видео

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

28-летний временный чемпион UFC в наилегчайшем весе UFC Брэндон Морено (20-6) не смог сдержать эмоций, когда репортер Меган Оливи во время интервью сказала, что он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера». Морено обнял Оливи и даже исполнил небольшой танец.

Морено одолел 29-летнего новозеландца Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Примечательно, что на судейских карточках один судья отдал первые два раунда Морено, другой судья — первые два раунда Франсу, а третий судья отдал первый раунд Морено, а второй — Франсу. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

ММА
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну прокомментировал остановку боя Павлович — Льюис

О'Мэлли — о пути Махачева к бою за титул: «Вы не должны так сильно злиться на меня из-за того, что я дерусь с Петром»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости