Реакция Морено, когда он узнал, что получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Видео

28-летний временный чемпион UFC в наилегчайшем весе UFC Брэндон Морено (20-6) не смог сдержать эмоций, когда репортер Меган Оливи во время интервью сказала, что он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера». Морено обнял Оливи и даже исполнил небольшой танец.

Морено одолел 29-летнего новозеландца Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Примечательно, что на судейских карточках один судья отдал первые два раунда Морено, другой судья — первые два раунда Франсу, а третий судья отдал первый раунд Морено, а второй — Франсу. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.