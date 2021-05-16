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Чедлер пообещал добиться реванша против Оливейры

09:27
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Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер прокомментировал свое поражение техническим нокаутом во втором раунде в бою за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры.

«Думаю, мы увидели, как один из самых жестких парней на планете преодолел трудности. Чарльз Оливейра — один из лучших, ничего не могу сказать. Я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев. Это была потрясающая возможность, я благодарю за нее UFC.

Чарльз Оливейра доказал, что он настоящий профессионал. Он демонстрировал это последние 10-11 лет здесь, в октагоне UFC. Мы повторим. Когда придет время, мы проведем реванш», — цитирует Чендлера MMA Junkie.

 

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