Олейник заявил, что контракт с РЕН ТВ оказался более выгодным, чем с UFC

Бывший боец UFC в тяжелой весовой категории Алексей Олейник заявил, что «Бойцовский клуб РЕН ТВ» предложил ему более выгодный контракт, чем UFC.

«Надолго ли я вернулся в Россию зависит в том числе от РЕН ТВ и поединка. Планируем приезжать сюда, жить и выступать. У меня шесть лет спрашивали: «Ты уехал в Америку и так далее». Я отвечал, что это работа. Я приехал поработать. Если у меня будет работа в Австралии или еще где-то, буду работать там. В UFC мне не предлагали контракт, а были предложения по одному-двум боям. Мы выбрали бои здесь. Контракт с РЕН ТВ оказался более выгодным», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Олейник выступит на предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве. Его соперником будет британец Оли Томпсон. Поединок будет выставочным. Алексей в последний раз выходил в октагон против Илира Латифи в октябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 211. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением россиянина единогласным решением судей.