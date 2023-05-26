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Мехонцев сомневается, что Спенс сможет конкурировать с Кроуфордом из-за последствий после аварии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от поединка между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

«Будет мегафайт, мегабой. Почему-то мне кажется, что Кроуфорд будет фаворитом. Он более стабилен. Плюс у Спенса была история, связанная с автомобильной аварией. После нее он был вообще плохой. У него пострадало здоровье. Это не проходит бесследно. Произошедшее с ним намного хуже, чем оказаться в нокауте. Это определенное потрясение. То, что он выиграл у Йордениса Угаса — это одно. А смог ли он восстановиться настолько, чтобы конкурировать с одним из лучших мега бойцов дивизиона — это другое. У меня есть сомнения. Даже когда он был полностью здоров, никто бы ему не гарантировал победы над Кроуфордом. Сейчас, после такого «удара»? Не самый положительный момент в его биографии. Но не исключаю, что более молодой Спенс победит, хотя мои симпатии на стороне Кроуфорда. Мне он нравится как боксер», — приводит слова Мехонцева MMA.Metaratings.ru.

Спенс и Кроуфорд проведут бой 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). На кону будет пояса по версиям WBC, IBF и WBA, принадлежащие Эрролу и титул WBO, которым владеет Теренсу. 33-летний Спенс в профессиональном боксе одержал 28 побед. На счету 35-летнего Кроуфорда 39 побед. Ни один из боксеров не потерпел ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mekhoncev-u-menya-est-somneniya-chto-spens-smozhet-konkurirovat-s-kroufordom-iz-za-posledstvii-posle-avarii-254122/
Егор Мехонцев
Эррол Спенс
UFC
ММА
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