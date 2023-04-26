Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:33

Олейник: «К Дацику нет негатива, но рано или поздно мы сойдемся»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о возможном противостоянии с Вячеславом Дациком.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал о желании организовать бой, потому что у Олейника есть желание «набить Дацику бубен».

«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет, — цитирует MMA.Metaratings.ru Олейника. — Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдемся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подеремся, но «набить бубен» — звучит грубовато. Я привык к другим словам. Первый раз в жизни я увидел его 24 апреля. Зашел в зал, где он тренировался со своим тренером, обсудил аспекты моей будущей подготовки и моего боя, а с Вячеславом немного пообщались и сфоткались. Пошутили, поподкалывали друг друга и разошлись. Вместе мы не тренировались, и я не думаю, что стоит это делать».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится первый поединок Олейника в России после возвращения из UFC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алексей Олейник
Вячеслав Дацик
ММА
0
Читайте также
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Капризов не набирает очки четыре матча! Его команда провалилась и теперь в шаге от вылета
Скончался народный артист России Владимир Борисов
В офисе Зеленского отметили общее у мирных планов Киева и Пекина
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
На Урале медик скорой помощи умер после нападения мужа пациентки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник: «Условия в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» лучше, чем в UFC»

Олейник: «Рад, что Александр Емельяненко набирает форму и будет драться»
Новости
RSS RSS
Все новости