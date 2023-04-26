Олейник: «К Дацику нет негатива, но рано или поздно мы сойдемся»

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о возможном противостоянии с Вячеславом Дациком.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал о желании организовать бой, потому что у Олейника есть желание «набить Дацику бубен».

«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет, — цитирует MMA.Metaratings.ru Олейника. — Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдемся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подеремся, но «набить бубен» — звучит грубовато. Я привык к другим словам. Первый раз в жизни я увидел его 24 апреля. Зашел в зал, где он тренировался со своим тренером, обсудил аспекты моей будущей подготовки и моего боя, а с Вячеславом немного пообщались и сфоткались. Пошутили, поподкалывали друг друга и разошлись. Вместе мы не тренировались, и я не думаю, что стоит это делать».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится первый поединок Олейника в России после возвращения из UFC.