Олейник в июне сразится со Спиваком на турнире UFC Fight Night
19:00
Российский боец Алексей Олейник вернется в октагон поединком против молдаванина Сергея Спивака. Их встреча станет частью турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 19 на 12 июля в Лас-Вегасе.
Информацию подтвердил Спивак на своей странице в Instagram.
43-летний Олейник в ММА одержал 59 побед и потерпел 15 поражений, еще один бой завершился вничью.
Главным событием турнира станет бой американского полулегковеса Дэна Иге с Чон Чхан Соном по прозвищу «Корейский Зомби».
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