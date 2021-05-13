Олейник в июне сразится со Спиваком на турнире UFC Fight Night

Российский боец Алексей Олейник вернется в октагон поединком против молдаванина Сергея Спивака. Их встреча станет частью турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 19 на 12 июля в Лас-Вегасе.

Информацию подтвердил Спивак на своей странице в Instagram.

43-летний Олейник в ММА одержал 59 побед и потерпел 15 поражений, еще один бой завершился вничью.

Главным событием турнира станет бой американского полулегковеса Дэна Иге с Чон Чхан Соном по прозвищу «Корейский Зомби».