Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олейник в июне сразится со Спиваком на турнире UFC Fight Night

19:00
Теги:

Российский боец Алексей Олейник вернется в октагон поединком против молдаванина Сергея Спивака. Их встреча станет частью турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 19 на 12 июля в Лас-Вегасе.

Информацию подтвердил Спивак на своей странице в Instagram.

43-летний Олейник в ММА одержал 59 побед и потерпел 15 поражений, еще один бой завершился вничью.

Главным событием турнира станет бой американского полулегковеса Дэна Иге с Чон Чхан Соном по прозвищу «Корейский Зомби».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO0XVfZNUDu/

Читайте также

Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ
Отец сварил дочь в ванной, пытаясь вылечить диарею
Учившийся вместе с устроившим стрельбу в Казани совершил самоубийство год назад
Какие психические отклонения есть у разных знаков зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд