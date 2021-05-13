Боксер Гарсия показал, как справляется с депрессией и тревожностью

Временный чемпион WBC в легком весе американец Райан Гарсия вернулся в зал после паузы, связанной с психологическими проблемами. О том, как он справляется с депрессией и тревожностью, боксер сообщил в Instagram, выложив видео.

«Спасибо всем, кто проявляет поддержку! С помощью моей команды и поддержки моей семьи я делаю шаги вперед. Почему тревога и депрессия ударили меня, как грузовик, и почему я восстанавливаюсь, я никогда не узнаю. Но я пытаюсь справиться с проблемами, которые у меня возникли! Эта груша — моя тревожность, и я бью ее с полным намерением уничтожить!» — написал Гарсия.

9 июля 22-летний Гарсия (21 победа, 0 поражений) должен был встретиться с Хавьером Фортуной, но спортсмен снялся с боя из-за психологических проблем.